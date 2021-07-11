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جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة

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جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة

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منح جواز السفر الكوري الجنوبي حامليه الحق في دخول 191 دولة بدون تأشيرة، وجاء في المركز الثالث على مستوى العالم.

ويوفر جواز السفر الياباني السفر بدون تأشيرة إلى 193 دولة وسنغافورة إلى 192 دولة، وتشترك في المركز الرابع جوازات فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا، والتي تسمح بالسفر بدون تأشيرة إلى 190 دولة .

وجاءت في المرتبة 108 التي وافقت عليها 39 دولة للسفر بدون تأشيرة مسبقة.

ويسمح جواز السفر العراقي والأفغاني السفر بدون تأشيرة إلى 28 و26 على التوالي، وفقًا للبيانات.

المصرى اليوم

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