أرمينيا تنفي إطلاق النيران علي مواقع أذربيجانية

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نفت أرمينيا اتهامات أذربيجان بفتح الأولى النيران على المواقع الأذربيجانية في منطقة حدود جيغاركونيك.

وأكدت أرمينيا أن تلك التصريحات لا تتوافق مع الواقع.

وأضافت: الجانب الأرمني لم يطلق النار، لكن إذا لزم الأمر، يقوم فقط بأعمال لمواجهة ما وصفه بـ «العدو».

وكانت أذربيجان قد اتهمت أرمينيا بفتح النيران من مواقعها في أراضي محافظة جامباراك على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زامانلي لمحافظة كاداباي الحدودية مع أرمينيا.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية لاتوجد خسائر في صفوف جنود الجيش الاذربيجاني.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وارمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر عقب تدخل روسيا، التي نشرت 1960 عسكريا من قوات حفظ السلام.