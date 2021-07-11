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البنتاجون: نتابع بقلق تقدم «طالبان» داخل أفغانستان

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البنتاجون: نتابع بقلق تقدم «طالبان» داخل أفغانستان البنتاجون: نتابع بقلق تقدم «طالبان» داخل أفغانستان

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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة «طالبان» داخل أفغانستان، مطالبة بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي، لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة تراقب بقلق هجوم المسلحين في أفغانستان، وتحث الحكومة الأفغانية على التصدي لهذا التقدم.

وقال كيربي: «نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق.. الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن».

وتابع أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

وقال كيربي: «ونعلم أنهم يعرفون كيف يدافعون عن بلادهم. هذا هو الوقت المناسب لهم للإسراع والقيام بذلك بالضبط».

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