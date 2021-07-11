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تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

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تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور) تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأحد، في بروكسل، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكَّد خلال اللقاء على أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومُشددًا في هذا الصدد على أن القاهرة لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية وصولًا إلى تحقيق تلك الغاية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة بشأنها.

كما شدَّد الوزير شكري على التطلُع لأن تراعي الإسرائيلية عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض فرص خلق المناخ المناسب للسلام والاستقرار وتُزيد من التوتر واحتمالات التصعيد؛ منوهًا في هذا الإطار بما تبذله في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يستلزم تضافُر كافة الجهود لإنجاح تلك المساعي تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.

لقاء وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد
لقاء وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد
لقاء وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد

المصرى اليوم

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