إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

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أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، إعادة فرض حزمة من القيود والإجراءات الصارمة لمواجهة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، وأصدر رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة قرارا يقضي بـ”إغلاق تام ولمدة أسبوعين” للمقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل المشترك مع السماح للمطاعم بالعمل عبر خدمة التوصيل فقط.

كما ألزم قرار آخر لرئيس الوزراء كافة المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، على أن يقتصر حضور الموظفين على نسبة 25 بالمئة فقط.

وأعلنت السلطات الصحية الليبية الأحد تسجيل أكثر من 2800 إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية إلى تسجيل 2854 إصابة و8 وفيات، مع تعافي 376 شخصا.