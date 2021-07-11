وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

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قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات 7 طلاب بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة من إجمالي 15 حالة غش تم ضبطها اليوم، من دخول امتحانات الدور الأول 2020/2021، وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحانات العام التالي 2021/2022.

كما قرر شوقي مجازاة الملاحظين في اللجان التي تم ضبط 7 حالات غش بها، بخصم شهرين من راتب كل منهم وحرمانهم 5 سنوات من أعمال الامتحانات، وإبلاغ النيابة العامة عن الوقائع.

وتنوعت الحالات السبع التي تم ضبطها اليوم الأحد خلال أداء الطلاب لامتحان اللغة العربية، ما بين حيازة الهاتف المحمول ونشر الامتحان عبر الإنترنت، وحيازة تابلت وتصوير كراسة الأسئلة كاملة ونشر الامتحان عبر الإنترنت، وحالة أخرى لحيازة محمول ودخول على الجروبات.

كان 255 ألفا و353 طالبا وطالبة «بالشعبة الأدبية»، قد أدوا صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة «بالشعبة الأدبية»، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.