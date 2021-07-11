استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب

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قالت إيمان عبدالله استشاري العلاج الأسري وتعديل السلوك، إن طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد، وذلك بسبب كثافة المذاكرة التي تفرض على الطالب من قبل الأسرة، وأن هذه الامتحانات تعتبر تحديد مصير، فكل طالب يشعر بضغوط لأول مرة.

وأضافت استشاري العلاج الأسري، خلال حوارها ببرنامج «حلو الكلام» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم منال سلامة، أن الطالب يذاكر في الثانوية العامة وهو متوتر، وذلك بسبب البيئة الخارجية التي توضع عليه، من الأسرة والمجتمع، ولذلك في هذه الفترة على كل أسرة وضع برنامج للطلاب للخروج من التوتر.

وأشارت استشاري العلاج الأسري، إلى أن كل طالب مر على الامتحانات أكثر من مرة، ولكن في الثانوية العامة تكون الامتحانات مختلفة، مضيفة أن كل أسرة عليها أن تهيئة البيئة للطلاب في الثانوية العامة، وأن يتم فصل أي خلال دون تدخل طالب الثانوية.