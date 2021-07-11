أخبار عاجلة

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

Print
مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل عباس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر المئات وسط مدينة رام الله اليوم الأحد مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجا على وفاة ناشط خلال عملية اعتقاله نهاية الشهر الماضي.

رفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها «ارحل يا عباس احنا بدنا انتخابات» وأوراق صغيرة كتبوا عليها «إرحل».

وردد المشاركون في المظاهرة خلال سيرهم في بعض شوارع المدينة، ودون سلوك الطريق المؤدي إلى مقر الرئيس الفلسطيني كما جرت العادة، «ارحل ارحل يا عباس.. يسقط يسقط حكم العسكر».

وأثارت وفاة الناشط نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلا عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.

وانتهت مظاهرة اليوم، التي تم خلالها تلاوة بيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات وإقالة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.

وفي مدينة أريحا شارك المئات في مظاهرة دعت لها حركة فتح تأييدا للرئيس عباس حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة فتح.

كما شارك آلاف في مسيرة أمس نظمتها حركة فتح في رام الله تأييدا لعباس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان