متحدث الرئاسة: خطة طموحة لتطوير وإعادة هيكلة الصناعات الغذائية

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية، لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعزيز جهود إنتاج البذور ذات الجودة العالية، مشيرًا إلى أن دول العالم تتجه إلى تطوير الإنتاج الزراعي، خاصة انتقاء البذور عالية الانتاجية وذات الجودة العالية.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء ووزير التموين اهتم بشكل رئيسي عن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية، لا سيما وأن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعات المحلية.

وأردف أنه تم عرض سبل الشراكة مع الدول الخبيرة في إنتاج زيت النخيل، بغرض إنشاء منطقة لوجستية تختص بإنتاج تلك النوعية من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي، مما يعزز من فرص تصديرها للخارج.

وأشار إلى أن هناك خطة طموحة جدا لتطويروإعادة هيكلة الصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها تحديث وتطوير مصنعي «قها» و«إدفينا» لإعادتهما إلى سابق عهدهما .