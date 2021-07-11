«يعشف الجمبري والكافيار ويشرب الخمر».. أسرار جديدة عن زعيم كوريا الشمالية «عاشق الثلاجة»

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بدا أقل وزنًا وأكثر نحافة مما اعتادت عليه العين التي تميز ذلك المستبد «عاشق الثلاجة»، كناية عن حبه الشديد للطعام، ولكن صوره أظهرته أكثر نحافة عما بدا عليه في بداية العام، ما أثار مخاوف حول صحته.. إنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال موقع كوريا الشمالية الإخباري في تقرير له، الأحد، إن جهاز المخابرات الوطنية أخبر لجنة المخابرات ببرلمان البلاد بشأن فقدان الرئيس البدين لوزنه في جلسه مغلقة الأبواب.

وفي حين أكد عضو البرلمان كيم كي، عضو اللجنة، إن المخابرات أفادات بأن كيم يونج فقد ما يتراوح بين 10 إلى 20 كيلو جرام من وزنه، وأنه يدير أنشطة الحكم الطبيعية.

وظل مظهر رئيس كوريا الشمالية كيم يونج حديث الأوساط السياسية على الساحة العالمية، والذي يبدو وزنه ناقصا على غير المعتاد والمألوف للنظر، وفقا لتقارير نشرتها صحف إنسايدر ونيويورك بوست الأمريكية، وصحيفة الصن البريطانية، والتي قالت إن «هذه التكهنات تدور حول صحته ومرضه أو حتى موته، بعد أن بدا أقل بدانة يعد أن فقد ما لايقل عن عشرين كيلو جراما من وزنه الذي يبلغ 140 كيلوجراما».

ولكنه يبدو على الرغم من ذلك نشطا في استئناف «عهد الإرهاب» الذي انعكس في حملة التطهير التي دشنها ضد عشرات من المسؤولين عن إخفاقاته «الكارثية» وسط أزمة نقص الغذاء المتفاقمة، والتي وصلت إلى حد المجاعة التي منيت بها البلاد .

و لدى «كيم يونج» أون شهية «أسطورية» للطعام، فهو يعشق الجبن السويسري والكافيار والجمبري بينما يحتسى عدة زجاجات من الخمر ليلًا، كما أنه شره في تدخين السجائر، بينما لديه تاريخ مرضي في العائلة مقترن بمرض القلب، الذي قتل أباه وجده اللذان حكما البلاد من قبله.

وفي هذا السياق، استبعد بروفيسور دراسات كوريا الشمالية يانج مو جين، أن يكون فقدانه مؤخرًا لوزنه عرضًا لمرض خطير، خاصة أنه حضر عدة فعاليات عامة.

ولكن لم يتضح بعد كيف خسر وزنه، غير أن محللين يرون أن حكومة بيونجيانج تستخدم مظهر كيم كأسلوب لتمجيده من خلال تصوير كرئيس مجد وزعيم مجتهد بينما تكافح البلاد لمعالجة الأزمة الغذائية.

وحول إجراءاته التعسفية في الحكم، قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية، الأحد، إنه «مرر قوانين تقشفية قاسية لفرض إجراءات مشددة على مظاهر المتع «غير الاشتراكية»، تصل إلى حد الإعدام على من يجلب أغان وألحان من عدوه كوريا الجنوبية إلى البلاد، وهي الموسيقى التي وصفها بـ«السرطان الخبيث»، فضلًا عن عقوبة السجن 15 عامًا في معسكرات العمل بالسخرة لمجرد الاستماع إليها.

يذكر أن العام الماضي شهد تكهنات بشأن صحة كيم يونج بعد أن غاب عن مهرجان لإحياء ذكرى ميلاد جده كيم إيل سونج، وتوقع محللون حينها أن تكون شقيقته الصغرى كيم يو يونج هي المرشحة الأوفر حظا لتولي مقاليد الحكم في كوريا الشمالية في حال موت كيم.

زعانف سمك القرش الوجبة المفضلة لزعيم كوريا الشماية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية - صورة أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية يفتتح مصنع للفوسفات - صورة أرشيفية

زعيم كوريا الشمالية يفتتح مصنع للفوسفات - صورة أرشيفية