أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة

Print
مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل في اللائحة الداخلية يغير شروط تشكيل الائتلافات، بما يسمح للمستقلين في المجلس الحالي بتكوين ائتلاف.

وقال بكري، خلال مناقشة تعديل اللائحة للمجلس، في الجلسة العامة، الأحد، إن المستقلين 23% في مجلس النواب، واللائحة الحالية تشترط نسبة 25% من الأعضاء أعلى لتشكيل الائتلاف، مطالبا بالنزول لرقم يمكن المستقلين من ممارسة ديمقراطية وتشكيل كيان للمستقلين.

وعلق رئيس المجلس قبيل بدء النائب ضياء الدين داوود كلمته: «المستقيلن، أنا منكم المعارضة والمستقلين يتحدثوا أكثر من الأغلبية، ارجعوا للمضابط».

وثمن داود على حسن إدارة جبالي للجلسات وإتاحة الفرص للجميع وقال «بين صخب الفصل التشريعي الأول وهدوء الفصل التشريعي الثاني في مساحة في المنتصف لابد أن ننتقل إليها، في بناء سياسي لابد أن يستكمل، وبناء للحريات لابد أن يستكمل، السلطة التشريعية معنية خلال الخمس سنوات ببناء ديمقراطي وهون مسئولية مشتركة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كلب مسعور يعقر 10 أطفال بقرية في بنها.. والوحدة الصحية «بلا أمصال»

كلب مسعور يعقر 10 أطفال بقرية في بنها.. والوحدة الصحية «بلا أمصال»

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»