مصطفى بكري يطالب بتعديل شروط تشكيل الائتلافات البرلمانية في اللائحة

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طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل في اللائحة الداخلية يغير شروط تشكيل الائتلافات، بما يسمح للمستقلين في المجلس الحالي بتكوين ائتلاف.

وقال بكري، خلال مناقشة تعديل اللائحة للمجلس، في الجلسة العامة، الأحد، إن المستقلين 23% في مجلس النواب، واللائحة الحالية تشترط نسبة 25% من الأعضاء أعلى لتشكيل الائتلاف، مطالبا بالنزول لرقم يمكن المستقلين من ممارسة ديمقراطية وتشكيل كيان للمستقلين.

وعلق رئيس المجلس قبيل بدء النائب ضياء الدين داوود كلمته: «المستقيلن، أنا منكم المعارضة والمستقلين يتحدثوا أكثر من الأغلبية، ارجعوا للمضابط».

وثمن داود على حسن إدارة جبالي للجلسات وإتاحة الفرص للجميع وقال «بين صخب الفصل التشريعي الأول وهدوء الفصل التشريعي الثاني في مساحة في المنتصف لابد أن ننتقل إليها، في بناء سياسي لابد أن يستكمل، وبناء للحريات لابد أن يستكمل، السلطة التشريعية معنية خلال الخمس سنوات ببناء ديمقراطي وهون مسئولية مشتركة».