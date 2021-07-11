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بريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا

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بريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا بريطانيا ترصد 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا

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سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31772، مقارنة مع 32367 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5121245 إصابة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 26 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 34 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128425 شخصًا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد ، إلى 45.881 مليون شخص، بينهم أكثر من 34 مليونًا و764 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصرى اليوم

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