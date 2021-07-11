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"رواسي" توقع اتفاقية انضمام "الرائدة القابضة" لصناعية شمال الرياض

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أحد كبار الوكلاء في للسيارات والدراجات النارية الفارهة والرياضية

وقعت شركة رواسي العقارية اتفاقية انضمام شركة الرائدة القابضة أحد كبار الوكلاء في السعودية للسيارات والدراجات النارية الفارهة والرياضية لعدد من الشركات العالمية.

وتضمنت الاتفاقية على أن يتم تواجد "الرائد القابضة" في صناعية الشمال النموذجية لعرض وبيع السيارات، وكذلك خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار، الأمر الذي يعكس استكمال تلبية حاجات المستهلكين المختلفة بالسوق السعودي.

وقد مثل شركة الرائدة القابضة في التوقيع الرئيس التنفيذي صباح الكريديس ، فيما مثل شركة رواسي العقارية رئيس مجلس الإدارة الدكتور / تركي بن عبدالله اليحيى، والرئيس التنفيذي المهندس/ أحمد الشهوان.

وأبدت إدارة "رواسي العقارية" عن سرورها لانضمام شركة الرائدة القابضة إلى باقة كبار الوكلاء المتواجدين في صناعية الشمال لتقديم خدمة أفضل للسيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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