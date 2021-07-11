أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي

Print
أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات "كورونا" للاقتصاد العالمي
"يلين" دعت إلى تلقيح 70% من سكان المعمورة

أمريكا قلقة جدًّا من تهديد متحورات

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم "الأحد" في البندقية: "إن واشنطن قلقة جدًّا من تهديد متحورات لانتعاش الاقتصاد العالمي".

وأضافت "يلين" خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون جدًّا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش، ونحن في ظل عالمي مترابط، فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضحت أن المتحورات تشكّل تهديدًا للعالم بأسره.

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى العمل معًا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المئة من سكان العالم العام المقبل.

وطالبت ببذل المزيد لتكون اللقاحات أكثر فاعلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 