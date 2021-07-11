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أكد حسين السيد، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، تأجيل ملف تجديد عقود لاعبي الفريق إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري نظرًا لوجود الفريق في مراحل الحسم للبطولة الغائبة منذ موسم 2014- 2015، كما تم تأجيل موقف المعارين والتعاقدات الجديدة والراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم.

كما نفت اللجنة المكلفة بإدارة النادي كل ما أُشيع عن الخلاف مع عبدالله جمعة، لاعب الفريق، وأكد أعضاء اللجنة أنهم لم يجلسوا مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم، وأن موعد الجلوس مع «جمعة» لم يحن بعد، وأن النادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم «جمعة»، ولكن في الوقت المحدد المدروس، وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات.