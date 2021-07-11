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يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

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الزمالك يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي يكشف حقيقة عودة فرجاني ساسي

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نفى حسين السيد، عضو اللجنة التنفيذية، بنادى ، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن حدوث انفراجة في ازمة فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي، والخاصة بتجديد تعاقد اللاعب ومستحقاته المتأخرة مع النادي.

وأكد حسين السيد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، انه لا صحة لما يتردد عن تواصل فرجاني ساسي، مع مسؤولي اللجنة والحديث عن تفاصيل تجديد تعاقده مع النادى والتفاوض على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وأشار إلى أن جميع المراسلات فيما يخص فرجاني ساسي، بين إدارة النادى ومحامي اللاعب خلال الفترة الماضية وهى المتعلقة بأمور بعيدة تماما عن التجديد.

وقال، «ما يقال عن تواصل فرجاني مع اللجنة وانفراجة الأزمة مجرد إجتهادات، نحن نتمنى حدوث ذلك إذا كان ساسي لديه الرغبة في البقاء مع القلعة البيضاء وتجديد تعاقده، لكن حتى الأن هذا لم يحدث ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن».

يأتي هذا في الوقت الذي قالت مصادر داخل النادى، ان اللاعب التونسي، يقترب من العودة للفريق، وان الأمور ستحل بشكل ودى وسيوقع على عقود تجديده، وهو ما جعل اللاعب يخوض تدريباته البدنية بتيشيرت عليه شعار الزمالك، وان هناك اتصالات بالفعل لحل أزمة مستحقاته المتأخرة والخصومات الموقعة على اللاعب، بالإضافة لعرض الزمالك للتجديد، وهو ما ينتظر اللاعب رد مسؤولي الزمالك على هذه النقاط.

المصرى اليوم

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