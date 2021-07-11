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مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

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مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة
الحركة أصبحت تسيطر على مناطق مجاورة لكابول

مع استمرار التقدم الجامح لـ

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، تشغيل نظام دفاع جوي؛ لحماية العاصمة كابول من التعرّض لقذائف وصواريخ في ظلّ التقدّم الجامح لمتمردي حركة طالبان في أرجاء البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان نقلته "فرانس 24"، أنّ نظام الدفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02،00 فجر اليوم.

وأضافت أن المنظومة أثبتت فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ الهجمات بالصواريخ والقذائف.

ولم تبين الوزارة اسم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية الطرف الذي أرساها.

ومع شروع القوات الأجنبية في الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت "طالبان" في بداية مايو هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية المرتبكة لفقدانها الدعم الجوي الأمريكي بالغ الأهمية، غانمةً مساحات شاسعة في العمق الأفغاني.


ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية وسط حصار يفرضه المتمردون حول الكثير منها والخشية من احتمال مهاجمتهم كابول في المدى المنظور، لاسيما وأنّ "طالبان" باتت تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية في نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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