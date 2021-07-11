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علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها

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علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها
قد تظهر على فروة الرأس خاصة عند الرجال الصلع

علامة في رؤوس الرجال تدل على الإصابة بمرض خطير.. انتبهوا لها

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية يكاتيرينا فيرتييفا، علامة على وجود سرطان الجلد، يجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

ونقل موقع " اليوم" عن الدكتورة "يكاتيرينا"، قولها: إن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس.

وأوضحت: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح".

وأشارت إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد. ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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