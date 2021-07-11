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سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع

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سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع
لارتفاع أكثر من 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض في دقائق

سباق المليارات ينطلق إلى الفضاء.. بريطاني يبدأ وأمريكي يتابع

تنطلق المركبة الفضائية للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، اليوم، إلى الفضاء في أول رحلة سياحية فضائية لمركبة فضائية خاصة، وينطلق معها السباق المثير "سباق المليارديرات"؛ حيث تنطلق المركبة الفضائية الخاصة بالملياردير الأمريكي جيف بيزوس بتسعة أيام.

وانطلق "برانسون" للإقلاع في مركبته "في إس إس يونيتي" برفقة خمسة رواد فضاء تحملها مركبة فضائية من محطة فضاء "سبيس بورت أمريكا" التجارية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

وسيكون خطة الانطلاق أن تحلّق المركبة الأم المركبة الفضائية على ارتفاع نحو 15 كيلومتراً، ثم تتسارع بعد ذلك سرعة المركبة الفضائية بدفعها الخاص إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، والوصول إلى ارتفاع يزيد على 80 كيلومتراً قبل أن تتجه للعودة للأرض بعد بضع دقائق.

وسباق المليارديرات بدأ من إعلان البريطاني برانيون شأنه شأن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك إلى الدخول في مجال السياحة الفضائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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