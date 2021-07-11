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عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في

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عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في

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عاد إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، مساء اليوم، عدد 4 من المصابين الفلسطينيين، بعد انتهاء فترة علاجهم في الأراضي المصرية.

وقالت مصادر طبية إنه غادر الأراضي المصرية كل من: خالد محمد خالد وعبدالله محمد إبراهيم عسقول ومجاهد حسين أبوحليج ومنال محمود هاشم إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، بعد انتهاء فترة علاجهم في مستشفي العريش العام.

يُذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، حيث وصل إلى الأراضي المصرية عدد من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

المصرى اليوم

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