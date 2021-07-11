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واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأحد، عملها لليوم الثانى على التوالى لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

شارك فى المقابلات الشخصية اليوم الأحد كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقال الوزير، إن المقابلات الشخصية سوف تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجارى والأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا في اليوم الثانى للمقابلات على مناقشة المتقدمين حول بعض أفكارهم لتطوير وتحسين أداء الوظائف المتقدمين ، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن جميع المتقدمين الذين سيتم إجراء مقابلات لهم ابعد أن اجتازوا عددا من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة ، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى، مشددا على حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر إن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء