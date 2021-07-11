لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم التاسع على التوالي.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ السبت قبل الماضي، بإجمالي عدد 531 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» شفاء حالتين جديدتين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3009 حالات، مع وجود 213 حالة وفاة، و3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و33 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.