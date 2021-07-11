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البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين

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البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي معسكراً مغلقًا، غداً الإثنين، بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر استعدادا لعودة مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق البنك الأهلي بفريق النادي الأهلي يوم 22 يوليو الجاري، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما نظراً لمشاركة فريق الأهلي في بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يلعب فريق البنك الأهلي مباراتين وديتين خلال المعسكر بناء على البرنامج المحدد من قِبَل خالد جلال، المدير الفني للفريق.

يُذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة، وأحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.

المصرى اليوم

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