العالم يشهد أهم حدث فلكي في شهور يوليو.. الثلاثاء

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اقتران جاريّ الأرض "الزهرة والمريخ"

في أهم حدث فلكي في شهر يوليو الجاري، يقترن يوم الثلاثاء ١٣ يوليو الكوكبان الجاران للأرض وهما "الزهرة والمريخ".

وأوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أنهُ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء ١٣ يوليو، سيشاهد سكان العالم جهة الغرب تقاربًا بين جرمين أحدهما ساطع ولامع جدًا هو كوكب الزهرة والآخر أحمر وخافت وهو كوكب المريخ.

وقال: "تحدث ظاهرة الاقتران عندما يكون جرمان على نفس الاستقامة مع كوكب الأرض، فنشاهد من الأرض تقاربًا ظاهريًا للكوكبين".

وبين الفلكي "هندي" أنه يمكن رصد الظاهرة من بعد غروب الشمس لمدة ساعة ونصف تقريبًا وستكون الزاوية بين الكوكبين نصف درجة قوسية.