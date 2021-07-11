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القيادة تعزي الزميل "حميد العنزي"  في وفاة والده

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القيادة تعزي الزميل "حميد العنزي"  في وفاة والده القيادة تعزي الزميل "حميد العنزي"  في وفاة والده
أكد أن هذه لفتة إنسانية لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم

القيادة تعزي الزميل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -برقية عزاء ومواساة إلى الزميل حميد بن عوض العنزي، وذلك في وفاة والده عوض العنزي -رحمه الله -سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى الزميل العنزي برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبر الزميل حميد العنزي، باسمه ونيابة عن كافة الأقارب عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على مواساتهم لهم، مؤكدا أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وأنها تجسد قرب القيادة الحكيمة من مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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