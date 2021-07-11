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«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب»

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«الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب» «الشرقاوي» يطالب بتعديل المادة 96 من لائحة البرلمان: «نواب 2015 صاخب»

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قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب المستقل، الأحد، إنه كان عضوًا في لجنة كتابة اللائحة في البرلمان السابق، وأن المادة 96 الخاصة بتكوين الائتلافات البرلمانية كان حولها جدل واسع وصخب كبير.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، أن تقليل العدد المطلوب لتكوين الهيئات البرلمانية عادل، ومن باب أولى تعديل المادة 96 لأن المواد اللائحية تُشرع لتطبَّق، هذا البرلمان مختلف عن البرلمان السابق، مكان في حالة سيولة في برلمان 2015، وهي التي استدعت إقرار المادة 96 الخاصة بتشكيل الائتلافات لوجود كتل كبيرة تسهل على إدارة المجلس إدارته وتحدث نوع من التنسيق.

وتابع: «لكن الظرف انتهى وجاء برلمان بحزب أغلبية كاسحة ولا يحتاج ائتلاف برلماني، المحتاج للائتلاف الجانب الأخر من المجلس»، وعلق رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا «ليست كاسحة»، فاستطرد «أغلبية كبيرة».

وقال «الشرقاوي»: «نحتاج ائتلاف لسببين، الأول إدارة المجلس، والتسهيل على رئيس المجلس إدارة جلسات فيها كتل واضحة، والثاني، إثراء النقاش بكتل مهمة تحت قبة البرلمان».

واختتم: «أن البرلمان السابق كان صاخبًا زيادة عن اللزوم، أخشى يكون الحالي هادئًا زيادة عن اللزوم، هذا ليس في صالح البلاد ولا الدولة»، واعتبر أن المادة 96 تتضمن شروط تعجيزية لتشكيل الائتلافات.

من جهته رفض النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية هذا الاقتراح.

المصرى اليوم

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