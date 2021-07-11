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رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات

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رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات

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زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، طالبة كلية التربية التي تعاني من شلل بالأطراف الأربعة وصعوبة بالغة بالتنفس والبلع نتيجة التهاب حاد بالأعصاب الطرفية، حيث أطمئن من الأطباء على حالتها الصحية بعد أن تم حجزها بمستشفى بني سويف الجامعي، وقام الدكتور منصور بإهداء أسرة الطالبة باقة ورد.

وقال رئيس جامعة بنى سويف لأهل الطالبة إنه يتم تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لحين تماثلها للشفاء واستقرار حالتها الصحية، متمنيًا الشفاء العاجل لها وعودتها لأسرتها وأصدقائها مرة أخرى، وأنه فور علمه بالواقعة وجه على الفور الطبي بمستشفى بني سويف الجامعي بسرعة شراء الحقن اللازمة لعلاجها والبالغ عددهم 56 حقنة بتكلفة 200 ألف جنيه.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، عميد كلية الطب ومدير المستشفى بمتابعة حالة الطالبة وتقديم تقرير مفصل عن حالتها على مدار الساعة لحين تماثلها للشفاء وتوفير كل ما تحتاجه، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا لمساندة أبناءها الطلاب في كل ما يحتاجونه، ونساندهم في كل الأزمات وأن مكتبي مفتوح في أي وقت من أجل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

فيما عبرت أسرة الطالبة عن شكرها وتقديرها لزيارة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لنجلتها واستجابته السريعة بتوفير علاج نجلتها وتحمل الجامعة تكاليف العلاج.

المصرى اليوم

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