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لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة

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لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة

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قال اللورد مارلسفورد، الرئيس الثانى للمجموعة البريطانية المصرية، إن حوار مفتى الديار المصرية، منذ عشرة أيام مع أعضاء، بمجلسى العموم واللوردات، فتح نقاشا حقيقيا حول طبيعة جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أنه يختلف كثيرًا مع ما يقوله البعض عن جماعة الإخوان مجرد جماعة سياسية محافظة، وليس لديه شك في أن الإخوان قوة خبيثة تعمل في ظل أجندة للتجييش للوصول إلى الخلافة العالمية، وهذه الفكرة بالتحديد، هي أصل التهديد الذي ياتى من الإسلام السياسي للأوطان والعالم كله .

أكد مارلسفورد، أن اجتماع فضيلة مفتى كان مفيدا في كشف الطريقة التي يتلاعب بها الإرهابيون بالنصوص، وأدعو مفتي مصر وغيره من رجال الدين المسلمين البارزين إلى تعليم رعيتهم رسالة بسيطة تقول إن دور الزعماء الدينيين، في كل الاديان، هو الإرشاد ولكن ليس الحكم، وقد وصلت دول أوروبا إلى ذلك بعد معاناة رهيبة، لكن استقر فيها الفصل بين التوجيه الروحى والحكم السياسى، وحين يحدث ذلك ستتغير النظرة إلى السلام العالمي.


يذكر أن أعضاء العموم واللوردات بالمجموعة البريطانية المصرية (٦١ عضوا) وجهوا الدعوة إلى المفتى للقاء مباشر في مجلس اللوردات، بعد أن تنتهى قيود كورونا، وقال سمير تكلا، مؤسس المجموعة وامينها العام، إن فضيلة المفتى وعد بالاستجابة.

المصرى اليوم

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