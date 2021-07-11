نقص مياه الرى يهدد 1000 فدان بالجفاف والبوار بقرية الحميدات بإسنا جنوب الأقصر

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اشتكى عدد من المزارعين بقرية الحميدات، التابعة لمركز إسنا، جنوب الأقصر، من عدم وصول مياه الرى للترعة التي تغذى مئات الأفدنة المنزرعة بالمحاصيل المتنوعة، وتهدد الأراضى بالجفاف والبوار، نتيجة عدم وجود مياه فبها مطالبين بالتدخل السريع لحل الأزمة التي تهدد المزارعين بالخسائر الفادحة نتيجة نقص المياه في الترعة .

ويقول محمود أحمد حسن أحد أهالي قرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا: «هلكت مواشينا وأرضنا هتموت من العطش ومحدش سأل فينا، وتم إيقاف المياه منذ أكثر من شهر مما أدى إلى جفاف مسقى الزرقاني المتفرع من ترعة الكلابية، الذي يروى أكثر من 1000 فدان من الأراضي الزراعية والتى يمتلكها مئات المزارعين من أبناء الحميدات شرق منذ أكثر من خمسين عاما»، لافتا إلى أن يتعرضون لخسائر من جميع الجوانب نتيجة جفاف المسقى.

جفاف تىعة الحميدات باسنا

وأوضح أحمد محمد خليفة أحد أهالي القرية، أنه في الفترة الأخيرة، تم تقليل ضخ المياه لترعة الزرقاني وتحميلها على مسقى الغربي والساحل، وأحيانا القيام بصرفها على نهر النيل بدون معرفة السبب، لافتا إلى انقطاع المياه عنهم منذ أكثر من 47 يوما على التوالي مما أدى إلى جفاف جميع الأراضى الزراعية، وتعرضها للتلف، التي من أهمها محصول قصب السكر والتي تنتج الحميدات منه 22 ألف طن سنويا بخلاف المحاصيل الأخرى كالحبوب والبرسيم وغيرها.

وأضاف أن أهالى القرية تقدموا بالعديد من الشكاوى لجميع الجهات المعنية، موضحاً أن رد وكيل وزارة الري على الشكاوى، بأن المسقى غير شرعي وليس له مياه وجميع الزراعات التي تقوم عليه خارج الزمام .

جفاف تىعة الحميدات باسنا

أوضح المزارعون أن المسقى خاص فقط، وله حصة ثابتة في الري، كما ان تطهيره وتبطينه على نفقة المزارعين فقط، متسائلين: «كيف يكون المسقى غير غير شرعي، ويتم استخراج بطاقة زراعية لكل مزارعي القرية ويتم صرف أسمدة من الجمعية الزراعية لهم؟» وأوضح سعد حسنين، قيامهم كل عام بتوريد محصول القصب لمصنع قوص، ويتم دفع رسوم الضرائب، موضحاً أن جفاف الأرض تهدد أسرته بالتشرد، لافتا إلى أن نقص المياه ادى إلى كفاف الحشائش التي تتغذى عليها الماشية والمهددة بسبب نقص لوازم تغذيتها بالمنطقة .

أكد الأهالى أن المسقى، تم شقه من قبل وزارتي الري والزراعة عام 1972 من الزرقاني جنوبا وحتى كوبري فتاش شمالا لري الأراضي الزراعية التي يمتلكها العديد من الأهالي، وسدد المزارعون وقتها عدة أنواع من الضرائب كضريبة الأملاك، وضريبة الأطيان الزراعية وغيرها من الضرائب، وتم إصدار بطاقات من الجمعية الزراعية إليهم، وتم صرف مقررات الأسمدة والأسمدة منذ ذلك التاريخ.

وناشد الأهالي القيادات المختلفة وعلى رأسها وزير الرى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من إنقاذ أراضيهم من الموت والجفاف، وحماية أسرهم من التشرد والجوع، وحماية باقى المحاصيل من الجفاف نتيجة نقص المياه.