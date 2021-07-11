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إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة

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إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة

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أصيبت ربة منزل وطفليها بسبب سقوط جزئى لسور محطة سكة حديد قطار 23 يوليو بمدينة الخانكة، أثناء رفع القمامة بمعرفة لودر مجلس مدينة الخانكة بجوار السور مما أدى إلى سقوطه، وتم نقل المصابين للمستشفى بمعرفة الأهالى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بسقوط سور محطة قطار 23 يوليو بدائرة المركز أثناء قيام سائق بالمدينة برفع القمامة بلودر المجلس بجوار سور المحطة أدى إلى سقوط جزئي من السور الخاص بالسكة الحديد.

وتصادف أثناء رفع القمامة عبور سيدة وطفليها 6 سنوات و9 سنوات الطريق وسقط عليهم جزء من السور مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى.

المصرى اليوم

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