تعرف على التشكيل المتوقع لإنجلترا فى نهائي يورو 2020

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فى مواجهة من العيار الثقيل، بحثا عن لقب الأميرة الأوروبية، يلتقي منتخب إنجلترا مع ضيفه منتخب إيطاليا، مساء اليوم الأحد، على ملعب «ويمبلي»، في نهائي يورو 2020، فى المباراة المقررة عند التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتبحث إنجلترا عن اللقب الأول لها، كما أنها تخوض النهائي للمرة الأولى، فيما تبحث إيطاليا عن اللقب الثاني في تاريخها.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: ووكر - ستونز - ماجواير - شاو

الوسط: رايس - فيليبس - ساكا.

الهجوم: مونت - سترلينج - كين.