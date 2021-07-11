لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020

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فى مواجهة من العيار الثقيل، بحثا عن لقب الأمير الأوروبية، يلتقي منتخب إيطاليا مع مضيفه إنجلترا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي يورو 2020، فى المباراة المقررة عند التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتبحث إيطاليا عن اللقب الثاني في تاريخها، بينما تبحث إنجلترا عن اللقب الأول لها، كما أنها تخوض النهائي للمرة الأولى.

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب الإيطالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - إيمرسون.

الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.