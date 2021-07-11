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تحل اليوم الأحد الذكرى الثامنة على وفاة “الغزال” إبراهيم يوسف أيقونة الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء، حيث توفى فجر الخميس 11 يوليو 2013، عن عمر يناهز 54 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لفقدان الكرة المصرية ونادي الزمالكواحد من أبرز نجومها على مدار التاريخ.

ويعتبر إبراهيم يوسف واحدا من أفضل من لعبوا في مركز الدفاع في تاريخ الكرة المصرية، وهو واحد من القلائل الذين حصلوا على جائزةأفضل لاعب مصري أكثر من مرة رغم أنه كان يلعب في مركز ذو متطلبات دفاعية.

وحقق “الغزال” مع الزمالك عدة بطولات حيث حصل على بطولة الدوري المصري 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1988 وبطولة كأس مصرمرتين عامي 1979 و1988 ، ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986 ، وكأس الآفروآسيوية للأندية عام 1988.

وتوج يوسف بلقب أفضل ليبرو في البطولة الإفريقية عام 1984 ، وحصل على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا في تصنيف مجلة “فرانسفوتبول” الشهيرة، وثالث أفضل لاعب بالقارة السمراء في العام التالي في تصنيف المجلة الشهيرة، ويعتبره رموز الكرة المصرية أفضل ليبروفي التاريخ.

إبراهيم يوسف قدم الكثير للزمالك، وهو بلا شك “الغزال” الذي سكن وجدان الجماهير، ونال احترام وإشادة المنافسين، ومهما مر الزمن يظلإبراهيم يوسف رمزا للكرة المصرية، وأسطورة “زملكاوية” خالدة في قلوب الجماهير.