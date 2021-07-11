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تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

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تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة

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يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى المقاصة نظيره الأهلى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 لبطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على استاد الجيش بالسويس، عند السابعة مساء اليوم الأحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمد الدسوقي، أحمد مودي، أحمد صبيحة، فارس طارق.

خط الوسط: شيميلس بيكيلي، هشام محمد، سعيد الونش، أحمد عادل ميسي، عبدالله مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

المصرى اليوم

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