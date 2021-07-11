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أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لليوم الثاني، على مقار لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبة الأدبية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الجولة المرور على لجان مدارس (المنيا الإعدادية الثانوية بنات بمدينة المنيا الجديدة – مدرسة بني مزار الثانوية بنات).

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء ياسر محمد عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، دكتور علي عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا، إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار.

واطمأن محافظ المنيا على سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، كما تم التأكد من توافر الخدمات الطبية، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

من جانبه، قال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع كل الجهات المعنية، حيث يتم تعقيم مقار اللجان بصفة دورية، بالإضافة لتواجد سيارة إسعاف بمحيط اللجان في حالة حدوث أي طوارئ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفا و524 طالبا وطالبة بنطاق 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة، منها 13 ألفة و 745 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية.

محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة