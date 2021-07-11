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غدا انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بأكاديمية النقل البحري

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غدا انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بأكاديمية النقل البحري غدا انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بأكاديمية النقل البحري

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تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والتى تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية.

وتشارك في البطولة 27 دولة ويشارك في المنافسات 165 لاعبًا ولاعبة بواقع 92 لاعبًا و73 لاعبة بخلاف المدربين والإداريين.

وتبدأ غدا الاثنين منافسات سباق تتابع السيدات علي ملاعب الأكاديمية بأبي قير، فيما تقام مسابقات تتابع الرجال يوم الثلاثاء إلي جانب منافسات السباحة والسلاح، والفروسية والليزر رن.

وتقام يوم الأربعاء ١٤ يوليو منافسات الدور قبل النهائى سيدات، بينما يقام الدور قبل النهائى للرجال يوم الخميس ١٥ يوليو في السباحة والسلاح الليزر رن.

ويأتي ذلك بينما تقام منافسات الدور النهائى للسيدات يوم الجمعة ١٦ يوليو وللرجال يوم السبت ١٧ يوليو، وتقام منافسات تتابع المختلط يوم الأحد ١٨ يوليو.

المصرى اليوم

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