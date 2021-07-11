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بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة

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بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة
بدلاً من التوقيع الورقي وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح

بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة

عمد مستشفى بمكة المكرمة إلى إثبات حضور وانصراف منسوبيه إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة؛ ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة؛ وفق شروط وآليات تضمن عدم ملامسة الأسطح.

وتقرر إثبات الحضور والانصراف بدل التوقيع الورقي لمنسوبي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، بناءً على توجيهات إدارة المستشفى، ليكون إلكترونياً عن طريق البطاقة الممغنطة، حيث يتوجب على حامل البطاقة؛ التوجه إلى أقرب جهاز حضور وانصراف، ووضع بطاقة العمل الرسمية على الجهاز دون تلامس لإثبات الدخول، وعند الانصراف كذلك.

في المقابل؛ يخشى موظفون في مستشفى الملك فيصل بمكة من التكدس عند الأجهزة لإثبات الحضور والانصراف، وانتقال العدوى، مطالبين باستمرارية العمل المرن الذي فرضته وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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