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لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

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لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر حفلًا موسيقيًا للفنان الأردني لؤي حجازين، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساءً على المسرح المكشوف ببلازا المكتبة.

ويحتفل «حجازين» مع الجمهور السكندري بإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية «محلاكي».

ولؤي حجازين مغني وملحن ومؤلف موسيقي وعازف كيبورد أردني، بدأ رحلته الغنائية منذ قرابة أربع سنوات، عمل لفترة في فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق في مشواره الفني المنفرد بمشروعه الخاص، وأطل على الجمهور العربي بأغان مميزة منفردة مثل: «أنا وانتي»، و«أنادى»، «سنتين تلات»، و«مبسوط بحالي» و«لو أقدر أطير».

المصرى اليوم

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