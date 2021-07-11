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تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام المقاصة

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تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام مصر المقاصة تعرف على التشكيل المتوقع للاهلى أمام المقاصة

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يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على نظيره المقاصة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 لبطولة الدورى العام، والمقرر اقامتها على استاد الجيش بالسويس، عند السابعة مساء اليوم الأحد.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى، عن مباراة اليوم للإصابة في إصبع القدم، بينما يعود عمرو السولية بعد إراحته في اللقاء الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

ومن المتوقع ان يخوض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، وأيمن أشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، صلاح محسن

الهجوم: محمد شريف

المصرى اليوم

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