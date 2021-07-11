الاسماعيلي والجونة والمقاصة يتنافسون علي ضم حاوي الأهلي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخلت اندية الجونة والاسماعيلي والمقاصة في صراع علي ضم وليد مصطفي لاعب النادي الاهلي والملقب بالحاوي الجديد باعتباره خليفة وليد سليمان.

وكثف مسؤولو الاسماعيلي والجونه والمقاصة من مفاوضاتهم مع اللاعب وادارة الاهلي من اجل الفوز بضم اللاعب بعد استقرار ادارة الكرةبالاهلي علي اعارة في الموسم الجديد لمنحه الفرصة للمشاركة اساسيا ومن ثم اعادته للقوام والتشكيل الاساسي للاحمر

ورحب الاهلي باعارة وليد مصطفي لكنه ينتظر تلقي جميع العروض والمفاضلة بينهم ومنح اللاعب نفسه حرية اختيار الفريق الذي سيتم اعارته له خصوصا بعد تمسك موسيماني باستمرار اللاعب وتاكيده علي انه سيمنحه الفرصة كاملة مستقبلا وانه فضل اعارته لاكسابه مزيدمن الخبرات في الدوري واشترط ان تكون اعارة اللاعب مرهونه بمشاركته بصفة اساسية مع ناديه الجديد.

ومن المنتظر ان يحسم الاهلي وجهة وليد مصطفي المقبلة بعد نهائي دوري ابطال افريقيا