جيهان خليل تنتظر عرض «اليوم 13»

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انتهت النجمة جيهان خليل من تصوير فيلمها الجديد «اليوم ١٣» وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد بالكامل من إنتاج شركة أوسكار- وائل عبدالله- ومن تأليفه وإخراجه أيضا. بطولة كل من دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل وأحمد داوود وجومانة مراد وأحمد زاهر وأروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبدالمغني ونسرين أمين وفيدرا والعديد من النجوم.



وتلعب فيه دور مريم وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه جيهان خليل في مراحل مختلفة من العمر من المراهقة وحتى السيدة العجوز. وسيتم تحديد موعد عرضه قريبا. وكانت جيهان تألقت في رمضان من خلال مسلسلات لحم الغزال والذي لعبت فيه دور زينة مع النجوم غادة عبدالرازق وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل، وأحسن أب في دور ضحى مع على ربيع وسامي مغاوري. وقبلهما في خماسية ورا كل باب مع النجمة صابرين، في أول حدوتة عربية عن الكورونا.

جيهان شاركت في العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين» للمنتج وائل عبدالله والسيناريست أيمن وتار والمخرج أحمد الجندي وبطولة النجوم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد. والذي كان العرض الافتتاحي لمجمع سينمات جالاكسي الجديدة بالمعادي وهو الافتتاح الذي شارك فيه نجوم من مصر والوطن العربي.