ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا

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شدد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، على ضرورة إحترام جمهور بلاده للنشيد الوطني لمنتخب إيطاليا عند عزفه قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في ستاد ويمبلي اللندني المقررة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

وكان بعض المشجعين الإنجليز، قد اطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني للدنمارك قبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي الأسبوع الماضي كما أطلقت صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لألمانيا قبل مواجهتها مع إنجلترا في دور الـ 16 في ويمبلي أيضا.

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو، على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد قيام مشجع إنجليزي بتوجيه أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال المباراة.

وقال ساوثجيت: «من المهم أن يحترم جمهورنا الفرق المنافسة، ونحن ندرك من خلال اللعب في الخارج أن إطلاق صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لبلادنا ربما يشكل حافزا أكبر بالنسبة لنا، لذا فإنني لا أعتقد أن هذا سيفيد المنتخب، أعتقد أن بوسعنا استفزاز المنتخب الإيطالي خلال المباراة من خلال إطلاق صيحات الاستهجان لكن الأمر يختلف مع النشيد الوطني، أعتقد أنه يتعين علينا احترام النشيد الوطني».

واتفق جاري لينيكر، نجم المنتخب الإنجليزي السابق، نداء مماثلا للجمهور، حيث قال لينيكر: «إذا حالفكم الحظ في الحصول على تذكرة للمباراة النهائية فأرجوكم لا تطلقوا صيحات الاستهجان عند عزف السلام الوطني لإيطاليا، لأن السلام الوطني أولا هو رمز يتعين الانصات إليه وثانيا فهذا سلوك وقح وعديم الاحترام ولا ينم عن رقي».