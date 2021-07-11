أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا

Print
ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا ساوثجيت: أطالب جماهير إنجلترا باحترام النشيد الوطني لإيطاليا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شدد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، على ضرورة إحترام جمهور بلاده للنشيد الوطني لمنتخب إيطاليا عند عزفه قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في ويمبلي اللندني المقررة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.
وكان بعض المشجعين الإنجليز، قد اطلقوا صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني للدنمارك قبل مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي الأسبوع الماضي كما أطلقت صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لألمانيا قبل مواجهتها مع إنجلترا في دور الـ 16 في ويمبلي أيضا.
وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامة مالية بقيمة 30 ألف يورو، على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد قيام مشجع إنجليزي بتوجيه أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال المباراة.

وقال ساوثجيت: «من المهم أن يحترم جمهورنا الفرق المنافسة، ونحن ندرك من خلال اللعب في الخارج أن إطلاق صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لبلادنا ربما يشكل حافزا أكبر بالنسبة لنا، لذا فإنني لا أعتقد أن هذا سيفيد ، أعتقد أن بوسعنا استفزاز المنتخب الإيطالي خلال المباراة من خلال إطلاق صيحات الاستهجان لكن الأمر يختلف مع النشيد الوطني، أعتقد أنه يتعين علينا احترام النشيد الوطني».
واتفق جاري لينيكر، نجم المنتخب الإنجليزي السابق، نداء مماثلا للجمهور، حيث قال لينيكر: «إذا حالفكم الحظ في الحصول على تذكرة للمباراة النهائية فأرجوكم لا تطلقوا صيحات الاستهجان عند عزف السلام الوطني لإيطاليا، لأن السلام الوطني أولا هو رمز يتعين الانصات إليه وثانيا فهذا سلوك وقح وعديم الاحترام ولا ينم عن رقي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

شريف إكرامي للاعبي المنتخب الأولمبي: «العبرة بكمال النهايات»

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية