العربي بدر: الأهلي لم يتحدث معي بشأن العودة

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أكد العربي بدر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الجونة، حتى نهاية الموسم الجاري، أنه لم يتحدث معه أي من مسؤولي القلعة الحمراء بشأن عودته للفريق في الموسم المقبل.

وقال العربي بدر، في تصريحات تليفزيونية «إعارتي مع فريق الجونة تنهت بنهاية الموسم الجاري، ولم يتحدث معي أي من مسؤولي الأهلي بشأن عودتي للفريق في الموسم المقبل»، مضيفا :«أنا تحت أمر الأهلي حال طلب عودتي أو عرضني للإعارة مرة أخرى».

وأوضح: مركزي المفضل في الملعب هو خط الوسط سواء الدفاعي أو الهجومي، وأجيز اللعب في الظهير الأيمن»، مشيرًا: أرى أن أكرم توفيق يقدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيمن.

وعن أفضل المواهب في الكرة المصرية قال: «أرى أن أفضل 3 مواهب صاعدة هم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى شوبير، من الأهلي»، مضيفًا: «شوبير، سيكون حارس مصر وافريقيا، لو حصل على فرصته كاملة».

وأشار: «أتوقع أن يفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفيز بثنائية نظيفة، ويسجل الهدفين محمد شريف ومحمد مجدي أفشة».