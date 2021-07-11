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محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات

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محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع وحدة «حياة كريمة» لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات الصرف الصحي حيث تم إدخال خدمات الصرف الصحي لـ 38 قرية وجارٍ إدخال الصرف الصحي لعدد 16 قرية ضمن المبادرة ليتم تغطية كافة قرى مركز زفتى وعددها 54 قرية.

كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ 492 مشروعا يتم تنفيذها حالياً بإجمالي 2.3 مليار جنيه داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز زفتى.

المصرى اليوم

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