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"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

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"الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو "الزكاة والجمارك" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو
الخاضعون لضريبة السلع الانتقائية في الخامس عشر من يوليو الجاري بحد أقصى

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بحد أقصى.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_care) أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)،أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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