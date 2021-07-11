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وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

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وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان
توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين.. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً للسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

كما قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له - أيده الله -.ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني وقعها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، وزير الداخلية (الوزير المرافق)، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع السيد شهاب بن طارق آل سعيد، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ووزيـر المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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