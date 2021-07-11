مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل ارتفاعا خلال مايو بدعم نشاط التعدين

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الرياض – مباشر: ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.5% خلال شهر مايو/ أيار 2021 على أساس سنوي.

وأظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء، الصادر اليوم الأحد، أن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بالمملكة خلال مايو/ أيار الماضي جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.8%، علما بأن الوزن القياسي له في المؤشر يبلغ 74.5%.

وأشارت الإحصاء، إلى ان المملكة رفعت إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار من عام 2020 إلى 8.5 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته من العام الجاري، كما ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاف بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

وانخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنحو 13.7% خلال مايو/ أيار 2021 على أساس سنوي، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر البالغ 2.9% فقط لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وعلى أساس شهري، ارتفاع الإنتاج الصناعي بالسعودية بنسبة 3.5% خلال شهر مايو/ أيار 2021 مقارنة مع شهر أبريل/ نيسان.

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