افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم

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يديره نخبة من الكوادر والطواقم الطبية المتخصصة

تقرر مساء اليوم الأحد، افتتاح مركز لقاحات كورونا (كوفيد - 19) بالمركز الحضري بحي العكيشية بمكة المكرمة، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مستفيد في اليوم.

وسيتم افتتاح المركز التابع لأمانة مكة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ عند الساعة الـ 30 :7 مساء اليوم، من قِبل أمين العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي للأمانة، رعد بن محمد الشريف، إن مركز اللقاحات الجديد يوفر جميع الخدمات الأساسية لتلقي لقاح فيروس "كورونا"، وصُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم.

وأضاف "الشريف": "يدير المركز نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد (كوفيد – 19) في مكة المكرمة".

وأوضح "الشريف"، أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 15 ألف مستفيد يومياً، مبيناً أن المركز يتضمن نقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة تتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

ودعا الجميع، للتسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح والمحافظة على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس "كورونا".