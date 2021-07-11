أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

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أعلنت "بولي" اليوم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت اسم Poly) عن سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز"، وهي أول معدات شخصية لمؤتمرات الصوت والصورة من الدرجة الاحترافية في هذا القطاع، مصممة خصيصًا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين عن بعد في وقتنا هذا. توفر أجهزة مؤتمرات الفيديو الشخصية هذه الثقة والحرية والأفضلية المهنية، إذ تساعدك أن تبدو بأفضل صوت وصورة في أوقات العمل الضرورية.

صممت هذه السلسلة آخذة في الاعتبار "العمل من المنزل" وتمكين العاملين عن بعد من تحقيق النجاح وتوفير سبل الراحة لهم، وتشمل سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" كاميرا الويب "بولي استوديو بي.5"، شريط الصورة الشخصي "بولي استوديو بي.15"، وشاشة عرض الاجتماعات الشخصية "بولي استوديو بي.21". لتزويدك بتجربة عمل تثق بها، فإن مجموعات "بولي ستوديو بي.5" تمحنك تجربة جاهزة للعمل وبتقنيات غير متوقعة، تتيح لك الجمع بين كاميرا "استوديو بي.5" الجديدة مع سماعات رأس مختارة حائزة على جوائز أو مكبر الصوت الذكي المحمول "بولي سينك"، كل ذلك لتحسين إعدادك المتكامل لتتمكن من العمل من أي مكان. تأتي جميع هذه الحلول الشخصية جنبًا إلى جنب مع تطبيق "بولي لينس" لسطح المكتب وخدمة الاشتراك المدفوع "بولي بلس"، مما يجمع بين العتاد والبرمجيات معًا تحت سقف واحد، لتبسيط إدارتك للأجهزة وتوفير حلول العمل من أي مكان.

تطبق سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" خبرات "بولي" الاحترافية الشهيرة في مجال الصوت والصورة، فهي نتيجة أعمال الشركة التي أرسلت أول سماعة رأس إلى القمر، كل ذلك لتتمكن من إجراء محادثاتك بثقة تامة. تعمل بصريات الكاميرا والميكروفونات المضبوطة ضبطًا دقيقًا على ضمان أن يراك الطرف الآخر ويسمعك بوضوح استثنائي، بينما توفر الألوان الرائعة والتعويض التلقائي للإضاءة المنخفضة جودة عالية للبث سواء من المساحات الشخصية أو المشتركة.

وفقا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 83% من المنظمات العالمية التي شملها التقرير تخطط لتوفير فرص عمل عن بعد أكثر مما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا. تظهر أبحاث "آي.دي.سي" IDC أن 62% من المنظمات التي لديها التزام طويل الأجل بالتحول الرقمي تستثمر في الأجهزة الطرفية مثل سماعات الرأس والكاميرات في 2020-2021 لتمكين التكافؤ التقني لجميع أعضاء الفرق العاملة لديها.

قال السيد/توم بورو؛ نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للمنتجات العالمية في "بولي": "إننا نشهد عصرًا جديدًا فيما يخص العمل، فهناك الدارسون في الفصول الدراسية، ومقدمو الخدمات الطبية المتنقلة، واجتماعات الأفكار الإبداعية لمجالس الإدارات". "تُعد أجهزتك الخاصة بمؤتمرات الصوت والصورة الخطوة النهائية والأكثر أهمية لكيفية ظهورك في الاجتماعات، وهذا يحدث فرقًا كبيرًا في الوصول إلى مكانتك التي ترجوها. تمنحك سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" الثقة في قدرتك على أداء مهامك دون أي مشكلات، في كل مرة."

تتضمن سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" الجديدة ما يلي:

كاميرا ويب "بولي ستوديو بي.5" - كاميرا ويب شخصية مزودة ببصريات محسنة للكاميرا لعقد مؤتمرات الصوت والصورة. تأتي كاميرا ويب "بولي ستوديو بي.5" مزودة بدقة صورة 1080 بيكسل وتكبير رقمي 4 أضعاف، ومغلاق خصوصية لإغلاق الكاميرا وميكروفون اتجاهي واتصال مدمج عبر يو.إس.بي USB لسماعات الرأس لسهولة التوصيل والتشغيل الصوتي.

شريط الصورة الشخصي "بولي ستوديو بي.15" - شريط صورة شخصي بوضوح "4 كيه" القوي، تأطير تلقائي للكاميرا، ومجموعة من مكبر صوت مدمج قوي وميكروفون مع تقنية الذكاء الاصطناعي لعزل الضوضاء لمنحك كل ما تحتاجه في جهاز واحد أنيق حتى تتمكن من المشاركة بأفضل صوت وصورة.

شاشة الاجتماعات الشخصية "بولي ستوديو بي 21" - شاشة مؤتمرات الصوت والصورة التي تتضمن كل ما تحتاجه للحصول على تجربة مؤتمرات متميزة، بما في ذلك شاشة 21 بوصة وكاميرا وصوت في جهاز واحد. تنضبط خاصية الإضاءة المحيطة ديناميكيًا لتوفير الإضاءة المناسبة وتحسين مظهرك وجودة صورة البث في العموم. تعمل خاصية الاتصال عبر الـ "يو.إس.بي" USB على تحرير "بولي استوديو بي 21" للعمل مع أي تطبيق فيديو يعمل على حاسوب شخصي أو جهاز ماك.

مجموعة "بولي ستوديو بي.5" - كاميرا ويب "بولي ستوديو بي.5" مقترنة باختيارك للجهاز الشخصي: سماعة "بولي" أو مكبر صوت محمول "بولي سينك"، وبذلك تصبح جاهزًا للعمل في ثوانٍ. اختر من بين أربع تجميعات خارج الصندوق، وذلك بواسطة خيارات سماعة رأس سلكية أو لاسلكية من عائلات "فوياجر وبولي بلاك واير"، بالإضافة إلى المجموعات التي تتضمن "بولي سينك"

إدارة كاملة عن بعد: تطبيق "بولي لينس" لسطح المكتب و"بولي بلس"

لمزيد من الثقة والراحة للعاملين عن بعد وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين قد لا يستطيعون الوصول إلى تقنيات المعلومات المخصصة، أو لمدير تقنية المعلومات الذي يبحث عن طرق لإدارة الأطقم العاملة عن بعد، تأتي سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" بأكملها مع إمكانية الوصول إلى خدمة "بولي لينس" لإدارة الأجهزة من خلال التطبيق الجديد "بولي لينس" لسطح المكتب. باستخدامك لتطبيق "بولي لينس" لسطح المكتب، ستتمكن بسهولة من الحصول على معلومات وإيضاحات وكذلك إدارة فرق العمل عن بعد بواسطة السحابة. كما يقدم تطبيق "بولي لينس" لسطح المكتب للمستخدمين عدة نصائح حول إعداد الجهاز، واستكشاف الأعطال وإصلاحها للحصول على أفضل إضاءة ممكنة وموضع للكاميرا، والتجهيز المريح لمساحة العمل لإعداد المكان المثالي. لديك أيضًا خيار الحصول على نصائح شخصية عن الصحة والعافية طوال اليوم، مثل اقتراحات أنشطة الحركة وشرب الماء للحفاظ على تدفق الطاقة. وفي الوقت ذاته، يمكن لتقنية المعلومات إدارة البيانات والرؤى للصوت والصورة وسماعات الرأس في مكان واحد.

بالإضافة إلى سلسلة "بولي ستوديو بي سيريز" الجديدة "وبولي لينس"، تعلن "بولي" أيضًا عن "بولي بلس"، وهي خدمة حصرية لدعم الأجهزة الشخصية تقدم لك الدعم التالي:

خدمات دعم فني محسنة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لأي مكان حول العالم، وذلك عبر عدة وسائل منها الهاتف والدردشة والويب والاتصال المباشر بالفيديو حتى تتمكن من الوصول لمساعدك الدعم التقني الخاص بك في سرعة وسهولة

خدمة استبدال للمنتج ممتدة لمدة 3 سنوات واستبدال الجهاز في اليوم التالي 3 للحصول على دعم فائق السرعة عندما تكون في أمس الحاجة إليه

للحصول على دعم فائق السرعة عندما تكون في أمس الحاجة إليه دعم بواسطة تطبيق واحد لجميع الحلول المتوافقة لأجهزة "بولي الشخصية" للمؤتمرات بولي الشخصية، يمكنك ذلك من التحكم في إعدادات جهازك الشخصي وضمان التحديث للبرمجيات والأدوات المتقدمة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قالت د. إيمي لوميس، مديرة البحوث، مستقبل العمل، آي.دي.سي IDC :"يركز قادة الأعمال وتقنية المعلومات على نشر الأجهزة المناسبة لتبسيط التعاون وتأمينه وتحسينه بين فرقهم العاملة". "صُممت سماعات الرأس الاحترافية ومنتجات مؤتمرات الفيديو ونظم إدارة الأجهزة الموحدة لمنفعة هذه المؤسسات ككل - بداية من أقسام تقنية المعلومات بالمؤسسات الكبرى، إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، والعاملين على حد سواء - مما يتيح فرص أكبر لتكافؤ فرص الخبرات عبر بيئات العمل المتزايدة الموزعة في عدة أماكن."

توفر سلسلة "بولي استوديو بي سيريز" المرونة بالاختيار من المنتجات المصممة لتلبية المتطلبات المختلفة في يومك، بحيث يمكن رؤيتك وسماعك بوضوح أينما اخترت مكانك للعمل. سلسلة "بولي بي سيريز" تسمح لك بالاتصال بمن تختاره من مقدمي خدمات الفيديو عبر السحابة، بما في ذلك: "مايكروسوفت تيمز"، "زووم"، "غوتو" من "لوغ.مي. إن"، "ستارليف"، حتى تتمكن من الظهور المميز دومًا.