طلاب الشعبة الأدبية بالوادي الجديد: امتحان اللغة العربية أسهل من امتحان الشعبة العلمية

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تباينت ردود افعال طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد ،حول امتحان اللغة العربية اليوم،حيث اكد عدد من طالبات لجنة مدرسة نجيب محفوظ على صعوبة الامتحان وخاصة اسئله النحو والقراءة والنصوص ،وحاجتهم لوقت كبير للاجابة عليها.

فيما اكد عدد اخر من طلاب الثانوية العامة على ان الامتحان أقل صعوبة مقارنة بامتحان امس للغة العربية للشعبة العلمية.

وكان طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ،ادوا اليوم الأحد إمتحان مادة اللغة العربية في ثانى ايام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك على مستوى 10 لجان امتحانات بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن 850 طالب إجمالى طلاب الشعبة الأدبية يؤدون إمتحان اللغة العربية بماراثون الثانوية العامة من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وسط إجراءات إحترازية مشددة وتكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب، وانه على اولياء الأمور عدم التزاحم امام اللجان تجنبا لإثارة أي قلق أو توتر في نفوس الطلاب خلال تأدية الإمتحان وحرصا على مصلحتهم.

وقال، ان غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تواصل أعمال متابعة سير أعمال إمتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020_ 2021، بجانب المتابعة المستمرة لسير أعمال الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع الادارات التعليمية الخمس.

مشيرا إلى تضافر الجهود وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جدير بالذكر ان المحافظة وفرت عدد من أجهزة التكييفات ومبردات المياه لكافة اللجان وتركيب مظلات خارج اللجان حفاظاً على الطلاب من حرارة الشمس، فضلاً عن توفير سيارات إسعاف وبوابات تعقيم وكشف حراري أمام بوابات اللجان.